Terror in Istanbul - wer steckt dahinter? Türkei- Experte ordnet ein

Die Art und Weise des Anschlags deute eher auf den IS als Drahtzieher hin. Die PKK habe normalerweise eher das Militär oder die Polizei als Ziel, so der Experte.

Wie beurteilen Sie die Situation?

Der Anschlag fällt in eine turbulente Zeit in der Türkei. Das Land ist in einer Wirtschaftskrise, die Inflation ist sehr hoch, Wahlen stehen an - sowohl die Präsidentschafts- wie auch die Parlamentswahl im Juni nächsten Jahres. Es ist ein Anschlag, der die politische Auseinandersetzung im Land im Herzen trifft.