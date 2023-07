Negative Preise: Wer Strom verbraucht, kann damit Geld verdienen – es gibt nur einen Haken

Vor einigen Monaten schnellten die Strompreise wegen des Kriegs in Russland in die Höhe.

An windigen und sonnigen Sonntagen, an denen Windräder und Photovoltaikanlagen viel Strom erzeugen, während die Nachfrage gering ist, sinken die europäischen Strompreise vorübergehend ins Negative. Dies lässt sich aus den entsprechenden Zahlen der Elektrizitätskommission Elcom ablesen. Laut Christian Schaffner, dem Direktor des Energy Science Centers der ETH Zürich, ist dieser Effekt erst in den letzten Jahren aufgetreten. Grundsätzlich erhalten Verbraucher also Geld, wenn sie Strom in Stunden mit negativen Preisen nutzen.