Auf verschiedenen Plakaten in Zürich und mit 10’000 eigens dafür gedruckten Flyern will Thomas Perret ab Montag auf seine Wohnungssuche aufmerksam machen. Er verspricht: Wer ihm eine 3,5 Zimmer-Wohnung im Kreis 1, 4 oder 5 verschaffen kann, erhält eine Vermittlerprämie von 3000 Franken. Auf seiner Website zeichnet er vor, wie er sich seine zukünftige Wohnung vorstellt: So muss sie mindestens 90 Quadratmeter gross sein, über einen grossen Balkon oder eine private Dachterrasse mit Aussicht verfügen und mit einer Waschmaschine und einem Tumbler ausgestattet sein.

«Will, dass Personen in einen Clinch kommen»

Er suche – wie wohl Tausende andere – seit Monaten intensiv nach einer Wohnung in der Stadt, sagt Perret zu 20 Minuten. Er lebe zurzeit in Dietlikon, doch weil er das Stadtleben extrem schätze, habe er schon immer mal in Zürich wohnen wollen. «Ich bin bei diversen Suchabos angemeldet, regelmässig auf Wohnungsportalen unterwegs und auch meine Freunde und Bekannte wissen Bescheid.» Doch wenn es darauf ankommt – nämlich bei einer Pushnachricht – sei er aufgrund beruflicher Verpflichtungen meist zu spät. «Ich gehöre also so gut wie nie zu den Glücklichen, die an eine Besichtigung gehen dürfen.»