Openair Frauenfeld: Wer übernimmt die Heilungskosten für den verunfallten Stage-Diver?

Doch: Wer übernimmt in einem solchen Fall die Behandlungskosten?

Ein Stage-Diver fiel am Openair Frauenfeld zu Boden.

Ein junger Mann sprang am Samstagabend während eines Konzertes am Openair Frauenfeld von der Hauptbühne kopfvoran in die Menge und krachte zu Boden. Dabei zog er sich laut dem Veranstalter nur leichte Verletzungen zu. Gemäss einer Sprecherin hat sich der Besucher unerlaubt Zugang zur Bühnenverlängerung verschafft. Stefan Thurnherr, Versicherungsexperte beim VZ Vermögenszentrum, ordnet ein.