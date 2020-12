In Alta Badia steigt heute der erste Slalom der Saison. Mit Ramon Zenhäusern und Daniel Yule hat die Schweiz gleich zwei heisse Kandidaten im Kampf um die Podestplätze.

Der erste Lauf von Daniel Yule Beim ersten Salom der Saison überzeugt der Schweizer Daniel Yule im ersten Lauf. Mit einer guten Fahrt setzt sich der 27-jährige Techniker zwischenzeitlich an die Spitze. (Video: SRF)

Die Slalom-Saison ist eröffnet. Der erste Lauf auf der Gran Risa in Alta Badia bot bereits einiges an Unterhaltung. Die Top 10 befinden sich innerhalb von nur acht Zehntelsekunden. Den von den Norwegern gesteckten Kurs absolvierte der Italiener Alex Vinatzer am schnellsten. Er führt zur Halbzeit knapp drei Zehntel vor dem Schweizer Daniel Yule, der einen guten ersten Lauf erwischte.

Kampf um die Podestplätze

Dahinter wird es unglaublich eng. Der drittplatzierte Michael Matt hat nur gerade 16 Hundertstel Vorsprung auf Ramon Zenhäusern auf Rang 8. Dazwischen lauern die beiden Norweger Kristoffersen und Foss-Solevaag und die Franzosen Pinturault und Muffat-Jeandet. Die Spannung im Kampf um die Podestplätze im zweiten Lauf bleibt also bestehen.

Sechs Schweizer im zweiten Lauf

Mit Yule, Zenhäusern und Nef sind drei Schweizer innerhalb einer Sekunde auf die Bestzeit. Und auch Meillard, Aerni und Rochat dürften im zweiten Lauf wieder mit dabei sein. Eine gute Teamleistung der Schweizer zum Saisonauftakt.

Top-Favorit bereits ausgeschieden

Clément Noël wird in der Entscheidung im ersten Slalom-Lauf der Saison nicht mitmischen können. Der Franzose, der letzte Saison in der Slalom-Wertung nur zwei Punkte hinter Kristoffersen lag, muss nach einem Fehler zurücksteigen und verliert über fünf Sekunden auf die Bestzeit.

Der Entscheidung im zweiten Lauf live ab 13:00 Uhr.

Zwischenklassement nach dem 1. Lauf: