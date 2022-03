Schutz vor Ausbeutung : Wer ukrainische Flüchtende aufnehmen will, muss Strafregisterauszug zeigen

Geflüchtete werden durch zwielichtige Angebote gefährdet. So wurden Frauen in Deutschland dubiose Schlafgelegenheiten angeboten. Der Bund trifft nun Vorsichtsmassnahmen.

Fast drei Millionen Menschen sind bereits aus der Ukraine geflohen . Die meisten davon sind Frauen und Mädchen. Ihnen drohen auf dem beschwerlichen Weg der Flucht Missbrauch, Menschenhandel und Gewalt. In Deutschland sind Berichte von Männern bekannt, die die Situation der Frauen ausnutzten und ihnen zwielichtige Angebote gemacht haben. Per Twitter warnte die Bundespolizei Frauen und alleinreisende Jugendliche vor «auffälligen Übernachtungsangeboten».

Auch Zehntausende Schweizerinnen und Schweizer sind bereit, Flüchtende bei sich zu Hause aufzunehmen. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe will die Gefahr minimieren, dass geflüchtete Personen belästigt werden. Laut der Aargauer Zeitung verlangt sie einen Strafregisterauszug von Personen, die Geflüchtete aufnehmen wollen. Ein Verkehrsdelikt sei dabei jedoch noch kein Hindernis. Die Stelle koordiniert die Vermittlung von privaten Unterbringungen im Auftrag des Bundes und in Zusammenarbeit mit den Kantonen. «Wir wollen das Risiko von Missbrauch und Menschenhandel minimieren», sagt Direktorin Miriam Behrens zur Zeitung. Geflüchtete sollen sich daher auch unbedingt zuerst registrieren lassen und sich nicht bei fremden Menschen über soziale Medien einquartieren. So würden auch die Daten des Gastgebers erfasst und Notfallkontakte bereitgestellt. Die Flüchtlingshilfe betreibt auch eine Hotline und besucht die Gastfamilien zu Hause.