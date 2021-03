Der Bund zahlt den Kantonen die Massentests an Schulen und in Unternehmen.

Mit Massentests in Schulen und anderen Organisationen will der Bund asymptomatische Covid-Infektionen aufdecken. Das soll helfen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die Kosten für die Tests übernimmt der Bund, solange die Kantone ein entsprechendes Konzept vorlegen.

14 Millionen Franken für 1,3 Millionen Tests

Bei einigen Kantonen laufen die Tests hingegen bereits. In den Kantonen Graubünden, Baselland und Zug wird schon seit Februar an Schulen getestet. Der Kanton Freiburg kündigte Anfang März ebenfalls eine Pilotphase für Tests in Unternehmen, Pflegeheimen und Schulen an.