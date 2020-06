Seealpsee

Wer vermisst diese Schuhe?

Auf dem Weg zwischen Wasserauen und dem Seealpsee hat Sabine Itting am Donnerstag ein paar Schuhe auf dem Wanderweg entdeckt. Nun sucht sie den Besitzer der Turnschuhe – bisher erfolglos.

Sabine Itting musste am Donnerstag auf dem Weg vom Seealpsee Richtung Wasserauen schmunzeln. Mitten auf dem Wanderweg fand sie am frühen Nachmittag ein Paar Turnschuhe. Sie sagt: «Ich fand es lustig und habe die Schuhe gleich fotografiert.» Noch am gleichen Abend hat die 54-Jährige die Schuhe auf ihrer Facebook-Seite «Schweizer Wanderforum» gepostet. Sie will so den Besitzer der Schuhe ausfindig machen. Sie meint: «Irgendjemand muss sie doch vermissen.» Einige Personen haben den Beitrag bis am Samstagmittag kommentiert, doch der Eigentümer der Schuhe ist noch nicht bekannt.