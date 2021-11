«Ein Sack Flöhe» – Wer versteckt sich hinter der «Freien Linken»?

Simone Machado, Berner Stadträtin, ist zum Gesicht der «Freie Linke» geworden. Sie bestreitet jedoch, dass die massnahmen-kritische Szene einen Hang zu rechtskonservativen Ansichten habe. «Die meisten sind gesellschaftlich liberal orientiert», so die Berner Stadträtin.

Vermehrt berichten Medien über rechtsextreme Gruppierungen an Corona-Kundgebungen.

Die «Freie Linke» ist eine Gruppierung, die sich gegen die Massnahmen stark macht und gemeinsam mit den Freunden der Verfassung die Kundgebung vom 23. Oktober in Bern organisiert hat.

Es kursieren oft Vorwürfe, in der Gruppierung gebe es rechtskonservative bis hin zu rechtsextremen Ansichten. Das seien falsche Vorurteile, sagt Machado.

Spätestens seit der Kundgebung vom 23. Oktober in Bern sind die «Freien Linken» als treibende politische Kraft gegen das Covid-Gesetz bekannt. Sie seien «eine Stimme für alle Menschen, denen wirklich linke Politik am Herzen liegt», heisst es in einem Aufruf. Ausserdem biete sie den Menschen eine Plattform, die «dem heutigen Krisenmanagement kritisch gegenüberstehen». Melanie, ein Gründungsmitglied der «Freien Linken», sagte kürzlich gegenüber dem «Tagblatt»: «Wir wollen zeigen, dass nicht nur Rechte gegen die Coronapolitik sind.»