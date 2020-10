Die Fallzahlen im Kanton Luzern steigen rasant. Um Betroffene möglichst rasch informieren zu können, wendet sich das Contact Tracing-Team des Kantons Luzern neu zuerst per SMS an positiv Getestete, teilte der Kanton am Mittwoch mit. Bei der automatisch verschickten Nachricht handle es sich um eine Erstinformation. «Diese enthält die Anweisung, sich umgehend in Isolation zu begeben. Zudem werden Betroffene gebeten, nahe Kontaktpersonen selber zu informieren, damit diese vorsorglich in Quarantäne gehen. So rasch wie möglich wird sich ein Teammitglied des Contact Tracings anschliessend telefonisch bei der Indexperson melden und mit ihr das weitere Vorgehen besprechen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Automatisierung soll für Entlastung sorgen