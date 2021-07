Diskussion im «Drei x Drei»-Podcast - «Wer von euch will auf den Mars?»

«Morning Show»-Moderatorin Andrea will in Episode 56 ein derzeit brisantes Thema besprechen.

Der «Drei x Drei»-Podcast ist auch in der Radio-Section der 20-Minuten-App verfügbar.

In Episode 56 besprechen die drei das Thema Weltraumtourismus und fragen: Wer von euch will auf den Mars?

«Jeff Bezos, Elon Musk und Richard Branson tümpeln derzeit ja alle im Weltraum herum», leitet Andrea ihr Thema für den «Drei x Drei»-Talk ein. «Sie könnten ihre Milliarden besser investieren», so die «Morning Show»-Moderatorin.

Würdet ihr auf dem Mars leben wollen?

Die Nasa plane fürs Jahr 2030 die erste bemannte Expedition auf den Mars. «Und irgendwann wird man dann tatsächlich auf dem Mars leben können», so Andrea.

20-Minuten-Radio hörst du kostenlos über unsere App, DAB+ in Zürich, Bern, Thun, Biel, St. Gallen, Basel und Luzern sowie über UKW in der Region Zürich auf 93,0 und 105,0.

«Rein hypothetisch», wirft Moe ein. «Du musst dich jetzt entscheiden, weil in fünf Jahren alles durch ist.» Richtig: Stell dir vor, die Welt geht unter und unsere einzige Option ist der Mars.

«Ich würde mir noch fünf Jahre lang ein schönes Leben hier machen und das wars dann», meint «Supreme Show»-Host Freezy. «Same», so Andrea. «Ich würde nie im Leben auf den Mars wollen, nicht wenn mir Jeff Bezos eine Milliarde spenden würde, um dahin zu kommen», legt sie nach.

Seid ihr denn nicht neugierig, wie es dort ist?

Den «Supreme Show»-Moderator reizt das All am Ende doch zu sehr: «Wahrscheinlich fände ich es genial, einmal dort zu sein», so Moe. Er hat noch ein anderes Argument: «Wenn du’s dort scheisse findest, kannst du immer noch abspringen.»