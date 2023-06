«Birthday Honours List»: Wer von König Charles einen royalen Ehrentitel erhält

1 / 5 Erste «Birthday Honours» von König Charles: Die Ehrungen finden traditionell anlässlich des offiziellen Geburtstags des Monarchen statt, der an diesem Samstag mit der Parade «Trooping the Colour» begangen wird. Getty Images Der Monarch ernannte den Gynäkologen Alan Farthing, der Prinzessin Kate bei der Geburt ihrer Kinder George, Charlotte und Louis betreute, zum «Commander» des Ritterordens Royal Victorian Order. IMAGO Die höchsten Ehren erhielten unter anderen die «Vogue»-Chefredakteurin Anna Wintour und … AFP

Darum gehts Jährlich werden anlässlich zum Geburtstag des Monarchen Menschen ausgezeichnet, die sich um Allgemeinheit und den Staat verdient gemacht haben.

Diesen Samstag finden die ersten «Birthday Honours» von König Charles statt.

In der Nacht auf Samstag veröffentlichte der Palast die «King’s Birthday Honours List».

Dabei werden neben Prinzessin Kates Gynäkologen auch «Vogue»-Chefin Anna Wintour oder Schriftsteller Ian McEwan geehrt.

Der Geburtshelfer für die Enkel von König Charles III., Ex-Fussballstar Ian Wright sowie der Autor Ian McEwan erhalten zu Ehren des Monarchen royale Ehrentitel. Das geht aus der «King’s Birthday Honours List» hervor, die der Palast in der Nacht zum Samstag veröffentlichte. Die Ehrungen finden traditionell anlässlich des offiziellen Geburtstags des Monarchen statt, der an diesem Samstag mit der Parade «Trooping the Colour» begangen wird.

Damit werden prominente und weniger bekannte Menschen ausgezeichnet, die sich um die Allgemeinheit und den Staat verdient gemacht haben. Es sind die ersten «Birthday Honours» von König Charles.

Das britische Ordenssystem ist vielfältig. Am bekanntesten ist die Ritterwürde, die mit einer Erhebung zum Sir oder zur Dame einhergeht. Abgestuft darunter sind die Orden CBE, OBE und MBE zu finden. Die Titel lauten in Gänze Commander, Officer und Member of the British Empire.

«Ich denke, das kommt einer wirklich guten Rezension gleich.» Ian McEwan

Der Monarch ernannte den Gynäkologen Alan Farthing, der Prinzessin Kate bei der Geburt ihrer Kinder George, Charlotte und Louis betreute, zum «Commander» des Ritterordens Royal Victorian Order. Farthing gilt als Experte für gynäkologische Krebserkrankungen und arbeitet auch am privaten King Edward VII’s Hospital in London, das sich seit Jahrzehnten um die Mitglieder der Royal Family kümmert.

Die höchsten Ehren erhielten die «Vogue»-Chefredakteurin Anna Wintour, Booker-Preisträger McEwan («Amsterdam») und der Medizin-Professor John Bell von der Universität Oxford, denen der Orden «Companions of Honour» verliehen wurde. Der 1917 gegründete Orden, der Verdienste von nationaler Bedeutung würdigt, hat nur wenige Dutzend Mitglieder. McEwan zeigte sich im Gespräch mit der britischen Nachrichtenagentur PA überrascht. «Ich denke, das kommt einer wirklich guten Rezension gleich», sagte der 75-Jährige.

Der ehemalige Fussball-Nationalspieler und heutige TV-Experte Wright wurde zum OBE ernannt, und der Chef des Auslandsgeheimdiensts MI6, Richard Moore, wird zum Ritter geschlagen. Als älteste Empfängerin erhielt die 106-jährige Joan Willett eine British Empire Medal für eine Spendensammlung – diese Auszeichnung erhielt auch der 18-jährige Junior Jay Frood als jüngster Geehrter für seine Verdienste um Kinder aus schwierigen Verhältnissen.

Er selber sei gemäss «The Guardian» als Kind gehänselt worden, weil er tanzte. Da das Tanzen seine Leidenschaft war, habe er aber einfach weiter gemacht. Als er älter wurde, wollte er anderen Kindern helfen, die in einer ähnlichen Situation sind, und gründete die Charity-Kampagne #boyscandance. Frood stand schon mit Justin Bieber und Little Mix auf der Bühne und performte in der Royal Albert Hall.

«Die diesjährige Ehrenliste ist ein Zeugnis für gewöhnliche Menschen, die aussergewöhnlichen Gemeinschaftsgeist bewiesen haben, und ich zolle allen heute meine Anerkennung», sagte Vizepremier Oliver Dowden.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.