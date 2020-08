vor 26min

Gestorben in Amsterdam Wer war der erschossene Influencer Sammy Baker (23)?

Ein mit einem Messer bewaffneter Deutscher ist in Amsterdam von Polizisten erschossen worden. Beim Toten handelt es sich um einen 23-jährigen Influencer.

Darum gehts Am Donnerstag wurde in Amsterdam ein 23-jähriger Mann erschossen.

Der Mann war ein bekannter Influencer aus Deutschland.

Sein Vater spricht von Mord.

Auf Instagram zeigt er sich stets von seiner besten Seite: Sammy Baker war in der deutschen Fitness-Szene bekannt, hatte 171’000 Follower auf Instagram und arbeitete auch für die Coaching-Seite «Alphamalementoring». Seinen 24. Geburtstag wollte der Deutsche aus Wetzlar in Amsterdam verbringen. Doch am Donnerstag – zwei Tage vor seinem Geburtstag – wurde Sammy in der niederländischen Hauptstadt von der Polizei erschossen.

Am Nachmittag hatten Polizisten den jungen Mann den Angaben zufolge mit dem Messer in der Hand an einer Strasse im Westen der Stadt gesehen. Er habe zunächst nicht auf sie reagiert und dann gedroht, sich mit dem Messer zu verletzen. Mehrere Versuche, mit ihm zu sprechen, seien gescheitert. Er habe auch nicht auf Aufforderungen reagiert, das Messer niederzulegen.

«Gutherzig, liebend, fürsorglich, ambitioniert»

Nachdem der Mann sich trotz wiederholter Warnungen den Polizisten genähert habe, hätten diese versucht, ihn festzunehmen. Dabei habe der Mann um sich gestochen. Daraufhin hätten die Beamten auf ihn geschossen.

Nach dem Tod ist die Anteilnahme in der Fitness-Community gross. «So traurig das auch ist, sollte man Sammy als den Menschen erinnern und ehren, der er war. So gutherzig, liebend, fürsorglich, ambitioniert, loyal, hilfsbereit und mehr», schreibt die Coaching-Seite «Alphamalementoring» auf Instagram. An der Stelle, wo Sammy erschossen wurde, haben Freunde von ihm am Montag Blumen hingelegt.

Auf Videoaufnahmen der Stadtzeitung «Het Parool» ist zu sehen, dass mehrere Beamten sich dem schreienden und wild um sich schlagenden Mann nähern, schliesslich fallen drei Schüsse. In den sozialen Medien ist das Verständnis für den Schusswaffengebrauch der Polizei klein: «Das ist eine Schande», kommentiert ein User. «Die waren so viele Polizisten und hätten anders handeln müssen.» Sammy sei völlig neben sich gestanden, schreibt ein weiterer User. «Das Messer hätte er höchstens gegen sich selbst eingesetzt.»

Auch der Polizeipräsident Frank Paauw erklärt gegenüber der niederländischen Zeitung «Het Parool», dass der Mann einen verwirrten und psychisch gestörten Eindruck gemacht habe. Die Polizei untersucht den Vorfall.