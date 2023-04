Bekannter Militärblogger: Diese als Statue getarnte Bombe riss Wladlen Tatarsky in den Tod

Am Sonntag soll eine Frau dem Militärblogger Wladlen Tatarsky, der entschieden den Krieg seines Landes in der Ukraine unterstützt, bei einer patriotischen Diskussionsveranstaltung eine ihn darstellende Büste überreicht haben. Anschliessend soll sich in dem Café in der zweitgrössten russischen Stadt eine Explosion ereignet haben. Nach Angaben des russischen Gesundheitsministeriums gab es mindestens 30 Verletzte.