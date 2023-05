Krönung von Charles III.: Penny Mordaunt war die Schwertträgerin

«Ich war so geehrt, zusammen mit Tausenden anderen, die ihren Teil dazu beigetragen haben, Teil der Krönung zu sein. Mir ist sehr bewusst, dass unsere Streitkräfte, Polizisten und andere Personen im Rahmen der Zeremonie stundenlang marschierten oder gestanden sind», schrieb sie anschliessend auf Instagram in ihrem Post. Und fügt an: «Im Vergleich dazu war meine Arbeit eher einfacher. Ein grosses und herzliches Dankeschön an alle, die dies so bemerkenswert gemacht haben.»