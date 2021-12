Ihr seid nicht allein - Wer Weihnachten nur virtuell feiern kann, braucht diesen Guide

First Things first: Weihnachten allein zu feiern , ist nicht optimal. Aber wirklich auch kein Weltuntergang. Dank Facetime, Zoom, Skype oder einem anderen technischen Wunder dieser Zeit, sind wir wenigstens virtuell mit unseren Liebsten verbunden. Und mal ehrlich, es kann einem auch eine ganze Menge Stress ersparen, einfach in den eigenen vier Wände hocken zu bleiben . Kein Rumgerenne, kein Streit, kein erzwungener Smalltalk, keiner, der einem vorschreibt, was wann und wie zu tun ist. Und besinnliche Stimmung, die kriegen wir auch alleine hin. Was wir euch für ein gelungenes Last-Minute-Video-Weihnachten empfehlen?