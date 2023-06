Reinach BL: Wer weiss etwas über den Verletzten an der Birs? 

Ein 63-jähriger Mann verunfallte am Samstagabend in Reinach im Kanton Basel-Landschaft. Er stürzte mit seinem Fahrrad und erlitt einen Beckenbruch. Die genauen Umstände des Unfalls seien noch nicht geklärt.

Am Samstag wurde kurz nach 18 Uhr am Ufer der Birs, auf Höhe der Gstadstrasse in Reinach im Kanton Basel-Landschaft, eine verletzte männliche Person aufgefunden. Die entsprechende Meldung ging um 18.11 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft ein. Der verletzte 63-jährige Mann konnte unterhalb eines steilen Hanges am linken Birsufer festgestellt werden. Dies teilt die Polizei am Sonntagmorgen mit.