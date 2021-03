Eine Augenzeugin will die beiden vergangenen Monat gemeinsam in einem Schweizer Wellnesshotel gesichtet haben.

Im Februar wurden Ex-Bachelor Andrej Mangold und Ex-Bachelorette Andrina Santoro gemeinsam in einem Schweizer Wellnesshotel gesichtet.

Seit Wochen spekulieren Fans über eine Romanze zwischen dem deutschen Ex-Bachelor Andrej Mangold (34) und der Schweizer Ex-Bachelorette Andrina Santoro (27). Vergangenen Monat will eine Augenzeugin die beiden gar gemeinsam in einem Schweizer Wellnesshotel gesehen haben. Nun äussert sich der ehemalige Profi-Basketballer erstmals zur angeblichen Liebelei – wenn auch sehr schleierhaft.

Während eines Livestreams konfrontierten Fans ihn mit den Gerüchten rund um Andrina, woraufhin er erwiderte: «Hallo, was ist denn hier los? Was soll denn da sein?» Danach fügt er noch hinzu: «Der Herr schweigt und geniesst zu diesem Thema.» Nachdem seine Followerinnen dies als eine Bestätigung der Spekulationen verstanden, kontert Andrej ironisch: «Ja gut, dann ist ja alles gesagt. Wer weiss, vielleicht heiraten wir übermorgen.»

Er streitet nicht ab, heimlich verliebt zu sein

Als ein weiterer Fan zudem wissen will, ob er zurzeit heimlich verliebt sei, antwortet Andrej kryptisch: «Sag ich nein, weiss man nicht, ob es stimmt. Sage ich ja, wäre es dann noch heimlich? Also jein.» Dass der ehemalige Rosenkavalier so rumdruckst, deutet wohl darauf hin, dass er tatsächlich gerade jemanden datet.