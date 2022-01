Blutspuren in Grabs SG – «Wer weiss, was mit Simba passiert ist?»

«Wer weiss was mit Simba passiert ist?», schreibt Sandra Fritsche, Präsidentin Verein Tierglück, in einem Facebook-Post. Am Dienstagnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr müsse Simba etwas zugestossen sein. Als sie am Mittag in die Küche kam, sei alles noch wie immer gewesen. «Simba sass auf der Küchenkombination und dachte wohl, dass er ein Wursträdli bekommt», sagt Fritsche.