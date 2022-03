Am Samstagabend sind drei Frauen an der Altstätter Fasnacht durch einen Knallkörper leicht verletzt worden. Eine der Frauen erzählt, wie sie den Vorfall erlebte.

Fasnacht in Altstätten SG : «Wer weiss, was passiert wäre, wenn der Böller im Gesicht abgegangen wäre»

Darum gehts An der Fasnacht in Altstätten explodierte ein Knallkörper inmitten von drei jungen Frauen, die als Cheerleaderinnen verkleidet waren.

Die Frauen wurden dabei leicht verletzt.

Nach einem Zeugenaufruf sind bei der Polizei zwei Hinweise eingegangen.

Jasmin Chéreau war mit ihrer Schwester und einer Freundin am Samstagabend an der Fasnacht in Altstätten SG unterwegs. Alle drei hatten sich als Cheerleaderinnen verkleidet. Sie seien durchs Gelände geschlendert und waren noch keine Stunde unterwegs, als sie kurz nach 23 Uhr an der Trogenerstrasse zwischen Bars und dem Festzelt der «Partywölfe» stehen blieben. Dort standen sie gemeinsam mit zwei weiteren Freunden im Kreis und tranken etwas.

«Plötzlich hat es einen lauten Knall gegeben», sagt Jasmin Chéreau zu 20 Minuten. Ein sogenannter Bodenknaller explodierte inmitten der Gruppe. Sie erschraken und realisierten zuerst nicht, was passiert sei. Erst einige Minuten später haben sie gemerkt, dass sie dabei verletzt wurden. «Meine Freundin sagte mir, dass meine Strumpfhose an einer Stelle eingebrannt ist», so Chéreau.

Mehrere Brandwunden und Rötungen

Daraufhin seien sie zur Sanitätsstelle gegangen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. «Ich habe zwei Brandwunden am Oberschenkel und mehrere Rötungen am Körper», sagt sie. Ihre Schwester sei nebst leichten Rötungen und Verbrennungen am Schienbein mit dem Schrecken davongekommen.

Ihre Freundin habe es jedoch etwas stärker erwischt. «Ihr Tinnitus hat sich durch den lauten Knall etwas verschlimmert», so Chéreau. Ausserdem habe auch sie eine Brandwunde am Bein. Insgesamt sei sie aber der Meinung, dass sie extrem Glück hatten. «Wer weiss, was passiert wäre, wenn der Böller im Gesicht abgegangen wäre», sagt sie.

Nach dem Vorfall wurden sie polizeilich befragt, haben sich anschliessend den Abend aber nicht verderben lassen und sind noch etwas an der Fasnacht geblieben. Dennoch: «Ich werde mir nächstes Mal aber überlegen, ob ich nochmals an den ‹Tschätteri› gehen werde», so Chéreau. Sie schätze die Chancen als sehr gering ein, dass man die verantwortliche Person finden wird. Es gehe ihnen jedoch darum, zu zeigen, dass man so etwas nicht macht und es auch sehr gefährlich sein kann.

Zeugenaufruf bis jetzt ohne Erfolg

Nach einem Zeugenaufruf sind bei der Kantonspolizei St. Gallen bisher zwei Hinweise eingegangen. «Diese konnten bis jetzt jedoch noch nicht zur Täterschaft führen», sagt Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei. Wer Angaben zum Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Altstätten unter 058 229 51 60 zu melden.

