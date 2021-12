Ex-Miss Nadine Vinzens trotz Corona-Impfung auf Intensivstation

Infobox: Das ist der Johnson & Johnson-Impfstoff

Swissmedic hat im Frühling 2021 den vom Pharmakonzern Johnson & Johnson entwickelten Covid-19-Impfstoff zugelassen. Dabei handelt es sich um einen vektorbasierten Impfstoff auf Basis eines abgeschwächten Erkältungsvirus, das so verändert wurde, dass es einen Bauplan für das Virus in die Zelle einschleust, damit das Immunsystem Antikörper gegen SARS-CoV-2 produziert. Der Impfstoff wird einmal verabreicht und ist für Personen ab 18 Jahren zugelassen. In den Zulassungsstudien zeigt er durchschnittlich einen zu etwa 65 Prozent wirksamen Schutz vor einer Covid-19-Infektion. Die in der Schweiz verwendeten mRNA Impfstoffe haben gemäss dem RKI hingegen eine Wirksamkeit von rund 90 Prozent. Während beispielsweise in Deutschland eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff angeraten werden, gibt es in der Schweiz noch keine entsprechenden Empfehlungen – weder mit dem gleichen Impfstoff noch mit einem der beiden mRNA-Impfstoffe.