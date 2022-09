Ab Oktober: Wer Werbung im Replay-TV überspringen will, muss mehr bezahlen

Das sei nötig, um das weltweit einmalige Replay-Angebot in der Schweiz zu sichern.

Dies ist der Fall für fast alle TV-Verbreiter und Sender in der Deutschschweiz.

Am 4. Oktober werden in der Schweiz Replay-Ads eingeführt. Dann kann auch beim Replay-TV Werbung geschaltet werden. Wer diese nicht sehen möchte, muss einen Aufpreis bezahlen, um die Werbeblöcke zu überspringen. Wie viel das kostet, können die TV-Anbieter selbst entscheiden.

Angeboten werden die Replay-Ads von fast allen Schweizer Anbietern , wie die Schweizer Kommunikationsagentur Elliott und CH-Media mitteilen. Angezeigt werden die Ads dann bei allen Sendern, die einer entsprechenden Branchenvereinbarung beigetreten sind. Aktuell sind das fast alle deutschsprachigen Sender, die in der Schweiz Werbung anbieten. Bei den meisten starten die Ads am 4. Oktober, andere ziehen 2023 nach.

Das neue Modell habe aber auch Vorteile für die Konsumenten. So falle das lästige Vor- und Zurückspulen, beim Wiedereinsteigen ins Programm, weg. «Auf Knopfdruck ist ein sehr nutzerfreundlicher, punktgenauer Wiedereinstieg ins Programm möglich. Das machen die TV-Sender möglich, indem vor und nach jedem Werbeblock entsprechende Marker im Programm gesetzt werden, die die Verbreiter auslesen können», so Elliott und CH-Media in einer Medienmitteilung.