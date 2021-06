Der Erfinder des World Wide Web will dessen Quellcode als NFT verkaufen

Nun hat Berners-Lee angekündigt, den originalen Code für die Erschaffung des modernen Internets als NFT versteigern zu wollen. In diesem NFT enthalten sein sollen laut der BBC die originalen Dateien des Quellcodes des WWW mit Zeitstempel, eine animierte Visualisierung dieses Codes, ein Brief von Berners-Lee, der den Prozess der Erschaffung des Internets beschreibt und ein digitales Poster, das ebenfalls den Code für das WWW zeigt.

Was sind nochmals NFT?

NFT bedeutet so viel wie «nicht austauschbare Token». Zu verstehen sind sie ähnlich wie Kryptowährungen wie Bitcoin, da sie auf einer Blockchain basieren, bei welcher jede Transaktion genauestens gespeichert wird. Wer NFTs kaufen möchte, kann damit aber nicht nur einen abstrakten Block in einer Reihe an digitalen Blöcken kaufen, sondern einen Vermögenswert, der das Eigentumsrecht an einem bestimmten digitalen Objekt repräsentiert. Wer ein solches Token kauft, sichert sich also das Eigentumsrecht auf eine bestimmte digitale Datei.