Allschwil: Erdnussverbot an Primarschule wegen allergischem Kind

Das Schulhaus Schönenbuchstrasse wird erdnussfrei, um einem schwer allergischen Kind den Schulalltag zu ermöglichen. Eltern und Schüler hätten die Neuerung positiv aufgenommen, so die Schulleiterin. Auf Facebook zweifeln User an der Umsetzbarkeit der Regel.

1 / 4 Die Eltern wurden in einem Brief darüber informiert, dass die Schule ihrer Kinder nach den Fasnachtsferien zur erdnussfreien Zone wird. Die Primarschule Schönenbuchstrasse in Allschwil BL reagiert damit auf ein allergisches Kind. primarstufe-allschwil.ch In der Schweiz gibt es bereits einige erdnussfreie Schulen. Hier im Bild eine Schule in Winterthur.

Darum gehts

Weil ein Schüler von einer starken Erdnuss-Allergie betroffen ist, wird die Primarschule Schönenbuchstrasse in Allschwil BL zur erdnussfreien Zone. Nicht nur in den Klassenzimmern sollten Schülerinnen, Schüler, Lehrpersonen und externe Nutzende der Räumlichkeiten keine Erdnuss-Produkte mehr verzehren, auch auf dem Pausenplatz hat die Nuss nach den Fasnachtsferien nichts mehr zu suchen.

«Um dem betroffenen Kind eine normale Schulzeit zu ermöglichen, wird das gesamte Schulhausareal Schönenbuchstrasse erdnussfrei», erklärt Schulleiterin Evi Leingruber gegenüber 20 Minuten. Denn auch Erdnusspartikel in der Luft könnten dazu führen, dass das betroffene Kind einen potenziell tödlichen anaphylaktischen Schock erleidet. Die erdnussfreie Schule ist in der Region kein Novum. Eine Vorreiterrolle in Sachen Nussverbot hatte die Mühlemattschule in Lausen BL. Sie verhängte bereits 2016 ein striktes Nussverbot. Nachdem die Schule zu Beginn auf «viel Gegenwind gestossen war, hat sich das Konzept schnell etabliert», zieht der Schulleiter Urs Beyeler gegenüber 20 Minuten Bilanz.

Schule für Notfall geschult

Die Allschwiler Schulleiterin sagt zur neuen Regelung: «Es handelt sich nicht um ein Verbot. Wir appellieren an den Verstand und wollen präventiv sensibilisieren. Wir wollen auch nicht in Zukunft jedes Znüni untersuchen.» Falls trotz allen Warnungen ein Erdnuss-Produkt den Weg in die Schule findet, dann lautet der Plan, es in ein «luftdichtes Säckli zu verpacken und Hände zu waschen». Alle Lehrpersonen seien für den Notfall im Umgang mit den entsprechenden Medikamenten geschult worden. Die Betroffenen seien per Brief über die erdnussfreie Zone informiert worden, die Reaktionen seien bis jetzt «sehr positiv gewesen», so Leingruber.

Erdnuss-Verbot in der Kritik

In der Facebook-Gruppe «Du kommst aus Allschwil wenn…» wird die erdnussfreie Schule heiss diskutiert. «Ich glaube, keines der Schülerkids möchte erleben, wie ein Klassengspönli auf dem Pausenplatz stirbt, weil nicht rechtzeitig geholfen wurde. Das einzig Richtige sind diese Massnahmen», schreibt eine Anwohnerin. Über die Umsetzbarkeit der neuen Regelung wird ein reger Diskurs geführt. «Ich frage mich einfach, wer will das kontrollieren», fragt eine Frau, laut eigenen Angaben selbst Allergikerin. Einige User reagieren mit Unverständnis: Als «Quatsch» und «unverständlich» kritisieren diese die Regelung und fragen sich: «Wie weit soll das gehen?»

Das sagt die Ärztin

«Die Massnahmen der Schule sind aus meiner Sicht sehr vorbildlich. Es ist sehr nett, wenn sich die Familien und anderen Kinder solidarisch zeigen und auf Erdnüsse verzichten», sagt Karin Hartmann, Leiterin der Allergologischen Poliklinik des Basler Universitätsspitals. «Für mich tönt es so, als ob das Kind an einer schweren Erdnuss-Allergie leidet und wahrscheinlich in der Vergangenheit bereits eine schwere Reaktion hatte», so Hartmann.

Bei Erdnuss-Allergie gebe es zwei Formen: zum einen die primäre Erdnuss-Allergie, die mit schweren Reaktionen einhergehe, zum anderen die sekundäre, Pollen-assoziierte Erdnuss-Allergie mit weniger schweren Reaktionen. «Ich gehe davon aus, dass das Kind eine primäre Erdnuss-Allergie hat. Da gibt es selten unglückliche Fälle, bei denen auch eine geringe Menge Protein in der Luft ausreichen kann, um eine Anaphylaxie (heftige allergische Reaktion) herbeizuführen. Das ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. Wenn es unglücklich kommt, kann eine schwere allergische Reaktion bis hin zum Tod führen», so die Ärztin.