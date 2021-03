«Die Gelegenheit des Lebens» bietet sich derzeit Menschen, die sich ein eigenes Paradies auf Erden leisten möchten: Das auf luxuriöse Immobilien spezialisierte Nobel-Auktionshaus Concierge Auctions – zu dessen Kunden auch Cher und Michael Jordan zählen – bietet derzeit die südlichste und grösste Privatinsel der Bahamas, Little Ragged Island, zum Kauf an. Das Eiland verfügt laut den Anbietern über bewaldete flache Hügel, weisse Sandstrände, kleine Klippen und sogar eigene Süsswasserquellen. Dank genügender Meerestiefe auf der Ostseite können dort auch grössere Schiffe anlegen, was die Insel auch für touristische Zwecke attraktiv macht. Die bewohnte Nachbarinsel Ragged Island ist per Boot in zehn Minuten erreichbar und hat einen kleinen Flugplatz.