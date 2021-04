Maximal 30 Personen wegen Corona : Wer wird an Prinz Philips Beisetzung teilnehmen dürfen?

Eine öffentliche Aufbahrung und ein Staatsbegräbnis wird es für den verstorbenen Prinz Philip nicht geben. Ausserdem dürfen wegen der Corona-Beschränkungen maximal 30 Personen an der Trauerzeremonie teilnehmen.

1 / 14 Für Prinz Philip wird es kein Staatsbegräbnis geben. Getty Images Das Königshaus und die britische Regierung forderten die Bürger zudem auf, keine Blumen vor den Schlössern der Queen niederzulegen. Getty Images Der verstorbene Prinz soll am kommenden Samstag, 17. April 2021, auf dem Gelände von Schloss Windsor beigesetzt werden. Getty Images

Darum gehts Prinz Philip ist am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben.

Die Queen ist mit den Beerdigungsformalitäten befasst.

Für jedes ranghohe Mitglied der britischen Königsfamilie wird noch zu Lebzeiten ein Plan für den Todesfall vorbereitet.

Der Plan für Prinz Philip trägt den Codenamen «Operation Forth Bridge».

Prinz Philip wird am kommenden Samstag beigesetzt. Eine öffentliche Aufbahrung und ein Staatsbegräbnis wird es nicht geben – unter anderem, weil Philip es nicht wollte.

Unter dem Codenamen Operation Forth Bridge sind zwar schon viele Vorbereitungen auf das Ableben des Ehemanns von Queen Elizabeth II. getroffen worden, doch die Pandemie hat das meiste davon durchkreuzt. Einige Details sind nun bekannt.

1. Nur 30 zugelassene Gäste

Zur Beisetzung von Prinz Philip wird es coronabedingt keine grossen öffentlichen Trauerfeiern geben. Die Queen erwäge, wie der Ablauf nun am besten mit den Corona-Auflagen in Einklang gebracht werden könne, teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit.

Klar ist, dass derzeit aufgrund der Corona-Einschränkungen maximal 30 Personen an einer Beerdigung teilnehmen dürfen. Die britische Zeitung «Daily Mail» spekuliert damit, dass neben der Queen auch Prinz Charles und seine Frau Camilla, Prinz William und Herzogin Kate, Prinzessin Anne und ihr Bruder Prinz Edward mit seiner Frau, die Herzogin von Wessex, an der Trauerfeier teilnehmen werden.

«Es gibt aber eine Reihe anderer Royals, die sicherlich dabei sein möchten, darunter Prinz Andrew, Prinz Harry, seine Frau, die Herzogin von Sussex, die Herzogin von York sowie die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice und ihre Ehemänner», schreibt «Daily Mail». Prinz Harry hätte bei seiner möglichen Anreise aus Kalifornien das Problem, dass er zehn Tage in Quarantäne müsste. Nach fünf Tagen könnte er sich aber freitesten. Meghan ist hochschwanger und dürfte nicht nach England fliegen.

2. Beisetzung auf Schloss Windsor

Das College of Arms, das Gremium, das für zeremonielles Protokoll im Königshaus zuständig ist, kündigte am Freitag an, dass der Leichnam von Prinz Philip auf dem Gelände von Schloss Windsor beigesetzt werde, wo er die letzten Wochen seines Lebens gemeinsam mit der Queen verbracht hatte. Das Begräbnis findet dort in der St. George’s Chapel statt, wo seit Jahrhunderten Trauerfeiern für britische Royals und auch Hochzeiten gefeiert wurden – unter anderem die von Prinz Harry und Meghan Markle 2018.

3. Flaggen auf halbmast

Die Flaggen an Regierungsgebäuden und Residenzen der britischen Königsfamilie wurden schon am Freitag auf halbmast gesetzt, nachdem Philip verstorben war. Am Samstagmittag wird er mit 41 Salutschüssen geehrt. Abgefeuert werden sie unter anderem am Tower in London, am Schloss von Edinburgh sowie im britischen Aussengebiet Gibraltar und auf Schiffen der britischen Marine auf See.

4. Keine Blumen

Das Königshaus und die britische Regierung forderten die Bürger auf, keine Blumen vor den Schlössern der Queen niederzulegen. Online könnten Trauerbekundungen in ein Kondolenzbuch eingetragen werden, hiess es.

Als Queen Mum Elizabeth als letzte Gemahlin eines britischen Regenten 2002 starb, wurde ihr Leichnam in der Westminster Hall aufgebahrt und Tausende kamen, um sich von ihr zu verabschieden. Bei Prinz Philip wird es all das nicht geben, auch weil er nichts davon wollte. Ausdrücklich wünschte er sich auch kein Staatsbegräbnis, ganz unabhängig von Corona.

