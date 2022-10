156 Millionen dürfen wählen: Wer wird Brasilien die nächsten vier Jahre regieren?

In der letzten TV-Debatte vor der Präsidentenwahl in Brasilien haben sich der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro und der Ex-Staatschef und linke Favorit Luiz Inácio Lula da Silva einen heftigen verbalen Schlagabtausch geliefert. «Er will mit mir über korrupte Banden sprechen? Er sollte in den Spiegel schauen», sagte Lula, wie beim brasilianischen Fernsehsender TV Globo in Rio de Janeiro in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) zu sehen war. «Lügner, Ex-Häftling, Verräter an der Nation», schoss Bolsonaro zurück. «Schämen Sie sich, Lula.»