Punkterekord winkt - Wer wird der erfolgreichste Absteiger der Super-League-Geschichte?

Darum gehts In der Super League spielt sich ein Abstiegskrimi ab.

Vier Teams kämpfen noch um den Verbleib in der Liga.

So sieht die aktuelle Liga aus.

Abstiegskampf pur – drei Spieltage vor Schluss können theoretisch noch sechs Teams direkt aus der Super League absteigen. Wobei: Lugano und Lausanne sind derzeit näher am zweiten Platz als am direkten Abstiegsplatz und die Gefahr eines Abstiegs besteht wohl nur noch theoretisch.

Mit St. Gallen, Zürich, Vaduz und Sion sind aber vier Teams mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Nur durch fünf Punkte werden sie getrennt. Womöglich sehen die Fans der Schweizer Liga sogar den besten Absteiger der Geschichte der Super League. Diese Marke hält bislang Lausanne. In der Saison 2017/18 hatten die Westschweizer 35 Punkte und mussten den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Der FC Sion, derzeit Schlusslicht der Liga, hat drei Spiele vor Schluss bereits 34 Zähler auf dem Konto. Seit der Reform der Super League im Jahr 2003 hatte das letztplatzierte Team durchschnittlich 28 Punkte.

Wie sehen eigentlich die letzten Spiele der vier gefährdeten Teams aus? Kommt es noch zu Direktduellen? Wir klären auf.

FC Zürich

Die besten Karten im Kampf gegen den Abstieg hat der FCZ. Durch den Sieg gegen Lugano und das Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen Lausanne konnte man sich ein wenig Luft verschaffen. In den verbleibenden drei Spielen geht es ausserdem gleich zwei Mal gegen schlechter klassierte Teams. Am Mittwoch treffen die Zürcher auf St. Gallen. Nach der Partie gegen Basel könnte man im letzten Saisonspiel gegen Vaduz die Klasse halten. Im Idealfall ist allerdings der Abstieg bereits am Mittwoch vom Tisch. Bei einem Sieg gegen St. Gallen und einer Niederlage von Sion wäre eine Relegation aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz der Zürcher nur noch theoretisch möglich.

St. Gallen

Aus den letzten zehn Partien gab es nur einen Sieg. Gegen Sion setzte es für die Ostschweizer eine 0:3-Pleite. Da der FC Vaduz am Dienstag gegen YB 0:2 verlor, bleiben die Espen über dem Strich. Mit einem Sieg gegen den FC Zürich am Mittwoch könnte man sich aber auch ein wenig aus dem Schussfeld nehmen. Nach dem Spiel am Mittwoch gegen Zürich geht es noch gegen Lausanne und Servette, zwei Teams, die nach Europa wollen.

FC Vaduz

2020 Flop, 2021 Top, so könnte man die Saison des FC Vaduz beschreiben. Mit einem tollen 2021 konnte man sich im Kampf um den Klassenerhalt zurückmelden. Zwei Spiele vor Schluss liegen die Liechtensteiner auf dem Barrage-Platz. In den letzten zwei Spielen geht es gegen Servette und möglicherweise im Endspiel gegen den FCZ. Trainer Mario Frick sagte nach dem Sieg gegen Lugano: «Wir gehen mit einem sehr guten Gefühl in die letzten Spiele.» Frick merkt an: «Wenn man unsere Bilanz sieht gegen diese Mannschaften, spiele ich lieber gegen Servette und den FCZ, als gegen Luzern und Lausanne.»

Sion

Hoarau heisst die Hoffnung der Sittener. Gleich drei Mal traf der zweifache Toptorschütze der Super League gegen den FC St. Gallen. Die Walliser haben das schwerste Restprogramm von allen Teams. Mit Luzern, Lugano und dem FC Basel am letzten Spieltag warten Teams, die sich gute Chancen für einen internationalen Platz ausrechnen.