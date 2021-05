Lustrinelli, Celestini, Frick - Wer wird der Nachfolger von Gerry Seoane als YB-Trainer?

Erfolgstrainer Gerry Seoane verlässt YB in Richtung Bundesliga. Doch wer folgt in Bern auf den dreifachen Meistertrainer? 20 Minuten nennt die heissesten Kandidaten.

Nach wochenlangen Spekulationen erfolgt am Mittwochmorgen die Vollzugsmeldung. Gerry Seonae verlässt nach drei Jahren die Berner Young Boys und wechselt in die Bundesliga. In der kommenden Saison steht der dreifache Meister-Trainer an der Seitenlinie von Bayer Leverkusen.

Doch wer tritt in die grossen Fussstapfen Seoanes? Klar ist, YB-Sportchef Christoph Spycher wird mit mehreren Kandidaten Gespräche führen, wie er es schon 2018 nach dem Abgang von Adi Hütter getan hat. Damals konnte Gerry Seoane am meisten überzeugen – trotz einer Cheftrainer-Erfahrung von gerade einmal 17 Spielen als Luzern-Coach. Das Rennen um den Posten auf der YB-Bank ist also eröffnet. 20 Minuten nennt die aussichtsreichsten Kandidaten.

Mauro Lustrinelli

Der Tessiner führte die Schweizer U-21-Nati zur ersten EM-Teilnahme seit 2011. In der Qualifikation zum Turnier begeisterte sein Team mit Offensiv-Fussball, seine Spielweise würde zu Serienmeister YB passen. Gegen den 45-Jährigen spricht seine Erfahrung. Bislang hat Lustrinelli nur sehr wenig Erfahrung auf Profi-Niveau sammeln können. 2017 rettete er als Interimstrainer den FC Thun in den letzten elf Saisonspielen vor dem Abstieg. Anschliessend wechselte der langjährige Super-League-Stürmer in den Nachwuchsbereich der Nationalmannschaft. Doch auch bei der Verpflichtung von Gerry Seoane spielte dessen relativ geringe Erfahrung als Chef-Trainer für YB-Sportchef Christoph Spycher nur eine untergeordnete Rolle. Seit 2018 betreut Lustrinelli die U-21-Nati. Als Spieler lief die Thun-Legende im Frühling 2010 13 Mal für YB auf.

Fabio Celestini

Lange Zeit galt Celestini als der Shooting-Star unter den Schweizer Trainern. Egal ob in Lausanne, Lugano oder zuletzt Luzern, wenn der Westschweizer einen neuen Job antrat, war immer ein positiver Trend erkennbar. Nur hielt dieser meist nur kurz an. Die Mannschaften des 45-jährigen Ex-Nati-Spielers zeichnen sich durch – über die ganze Saison gesehen – stark schwankende Leistungen aus. Bestes Beispiel ist der FC Luzern. Nach starkem Saisonstart fiel der FCL im Winter in ein Formtief. Zuletzt zeigte die Kurve aber wieder nach oben. Das Resultat: Platz vier in der Liga und die Cupfinal-Teilnahme. Im Gegensatz zu seinen ehemaligen Clubs würde Celestini in Bern wohl einen Kader vorfinden, mit dem sich seine sehr offensive Spielphilosophie optimal umsetzen lassen würde.

Mario Frick

Es ist erstaunlich, was der 46-Jährige aus dem FC Vaduz herausgeholt hat. In der vergangenen Saison schlagen die Liechtensteiner im Saisonendspurt Rekordmeister GC ein Schnippchen und steigen via Barrage gegen Thun in die Super League auf. Dort zeigt das Team, das im Sommer als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt wurde, eine überraschend gute Saison. Einen Spieltag vor Saisonende steht Fricks Mannschaft auf dem Barrage-Platz. Der 125-fache liechtensteinische Nationalstürmer gilt als grosser Motivator und überrascht immer wieder mit unkonventionellen Ideen. Zudem hat er den anderen Trainer-Kandidaten in Sachen Titel bereits etwas voraus. In der Saison 2018/2019 wurde Frick mit dem FC Vaduz Cupsieger – wenn auch nur in Liechtenstein.

Giorgio Contini

Aufsteiger Lausanne-Sport blickt auf eine äusserst souveräne Saison zurück. Trotz eines Platzes im sicheren Mittelfeld und der bis zum zweitletzten Spieltag noch möglichen Qualifikation zur Conference League wurde der Vertrag von Giorgio Contini nicht verlängert. Vor Lausanne führte der 47-Jährige schon den FC Vaduz in die Super League. Bei seinem Engagement in St. Gallen fiel er den Umstrukturierungen im Verein rund um Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Alain Sutter zum Opfer. Bleibt die Frage, ob der Aufstiegsexperte der richtige Mann für Spitzenclub YB ist.

Matteo Vanetta

Er wäre die interne Lösung. Der Seoane-Assistent gilt als sehr beliebt bei den Spielern. Der ehemalige Servette-Nachwuchstrainer arbeitete drei Jahre unter Gerry Seoane und kennt die Abläufe bei YB in- und auswendig. Die Position als Chef-Trainer dürfe für den 42-Jährigen aber noch eine Nummer zu gross sein.

Raphael Wicky

Und dann gibt es da ja noch Raphael Wicky. Der ehemalige FCB-Coach, der eine so grandiose Champions-League-Saison mit den Baslern zeigte, hat derzeit zwar einen Job. Er ist Trainer von Chicago Fire, durchlebt dort aber schwierige Zeiten. Nach der vierten Niederlage in Serie im fünften Meisterschaftsspiel steht er vor dem Aus. Fans vordern auf Social Media gar den Rücktritt von Sportchef Georg Heitz und Wicky. Schnappt sich YB den 44-Jährigen? Klar ist: Die Wahl wäre eine Überraschung.

Jemand anderes?

Ebenfalls ein heisser Kandidat wäre der ehemalige Thun-Trainer Marc Schneider gewesen. Doch der 40-Jährige unterschrieb am Dienstag beim belgischen Erstliga-Absteiger Waasland-Beveren. Auch Bruno Berner könnte unter Umständen eine Option sein. Der ehemalige Nati-Verteidiger kämpfte zuletzt erfolgreich mit Kriens um den Klassenerhalt in der Challenge League. Ein weiterer Name wäre Wil-Trainer Alex Frei. Auch möglich, dass YB-Sportchef Christoph Spycher plötzlich einen Überraschungsmann aus dem Hut zaubert.