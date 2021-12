Showdown in Abu Dhabi : Wer wird Formel-1-Weltmeister, wenn Verstappen und Hamilton crashen?

Der Formel-1-Weltmeister-Titel 2021 wird erst im letzten Rennen der Saison vergeben. Entweder Max Verstappen zum ersten Mal oder Lewis Hamilton zum achten Mal – für Spannung pur ist gesorgt.

In Abu Dhabi steht die Entscheidung an, Max Verstappen oder Lewis Hamilton?

Wer gewinnt wann?

Max Verstappen und Lewis Hamilton haben vor dem letzten GP in Abu Dhabi gleich viele WM-Punkte auf dem Konto. Diese Szenarien sind möglich:

Will Hamilton seinen achten WM-Titel einheimsen, muss er mindestens Achter werden und vor Verstappen ins Ziel kommen.

Fährt keiner von beiden in die Punkte, gilt dasselbe, Verstappen holt sich den Titel.

Sollten beide ausfallen, gewinnt der Niederländer seinen ersten WM-Titel, da er in dieser Saison mehr Siege (neun) einfahren konnte als sein britischer Kontrahent (acht).

Die Rennstrecke des GP Abu Dhabi

Sie ist 5,281 Kilometer lang, 16 Kurven. 2007 rollten die Bagger an, 2009 feierte der Kurs Premiere. Heraus sticht die 1,2 Kilometer lange Gerade zwischen Kurve fünf und sechs, gefolgt von einer Links-Rechts-Kurvenkombination. Der letzte Sektor ist der kurvenreichste und auch langsamste. Im Vergleich zum neuen und engen Kurs in Saudi-Arabien bieten die Auslaufflächen auf dem Yas Marina Circuit reichlich Platz.

Das Drumherum

Die berühmte Scheich-Zayid-Moschee liegt nur gut 20 Kilometer entfernt, zum Flughafen sind es gerade mal zehn Kilometer. Der Hafen, die Jachten, ein Luxus-Hotel in Form eines Walkörpers. Für das Spektakel, das alle zum Showdown eines denkwürdigen WM-Duells erwarten, bietet der Yas Marina Circuit eine nicht minder spektakuläre Kulisse. Gestartet wird das Rennen um 17 Uhr Ortszeit (ab 14 Uhr MEZ live bei uns im Ticker). Um 17.36 Uhr soll die Sonne untergehen. Die Strecke unter Flutlicht mit dem Abendrot über Abu Dhabi rundet die perfekte Inszenierung ab.

Die Statistik

Zwölf Mal wurde bisher auf dem Yas Marina Circuit gefahren. Dreimal wurde dort der Titel vergeben: 2010 an Sebastian Vettel, 2014 an Lewis Hamilton, 2016 an Nico Rosberg. Die meisten Siege holte Hamilton auf dem Kurs mit fünf (2011, 2014, 2016, 2018, 2019), Vettel gewann dreimal (2009, 2010, 2013), Rosberg einmal (2015). Seit 2014 gewann sechs Mal nacheinander ein Mercedes-Pilot – nur im vergangenen Jahr nicht. Da siegte Max Verstappen im Red Bull. Hamilton wurde Dritter, nachdem er nach einer Corona-Infektion zurückgekehrt war.