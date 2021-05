Nach 17 langen Wochen haben es die Kandidatinnen von «Germany’s Next Topmodel» geschafft: Heute findet das Finale der diesjährigen Staffel statt. Vier Titelanwärterinnen nahm Modelmama Heidi Klum (47) in diesem Jahr mit in die finale Liveshow – Romina (21), Alex (23), Dascha (21) und Soulin (20). Dies, nachdem die fünfte Finalistin Ashley (22) im Vorfeld schon freiwillig ausgestiegen ist.