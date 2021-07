2. EM-Halbfinal - Geht das dänische Euro-Märchen gegen England weiter?

1 / 4 Im zweiten Halbfinal ist England mit Stürmerstar Harry Kane der klare Favorit gegen Dänemark. AFP Kane und Raheem Sterling sind bisher für fast alle englischen Treffer zuständig. Pool via REUTERS Die Dänen brillieren dank tollem Teamgeist und hoffen auf den ersten EM-Titel seit 1992. Pool via REUTERS

Darum gehts Italien schlägt im ersten EM-Halbfinal Spanien im Penaltyschiessen.

Am Mittwoch kommt es zum zweiten Halbfinal.

Dabei geniesst Favorit England Heimvorteil gegen Aussenseiter Dänemark.

Was war das für eine dramatische Partie zwischen Italien und Spanien am Dienstagabend. Die «Squadra Azzurra» schlägt die «Furja Roja» nach über 120 nervenaufreibenden Minuten letztlich im Elfmeterschiessen und darf nun weiterhin vom zweiten EM-Titel der italienischen Fussballgeschichte träumen.

Vom ersten Triumph bei einer Europameisterschaft seit 1968 kann die Mannschaft von Roberto Mancini nur noch durch England oder Dänemark gestoppt werden. Die beiden verbleibenden Halbfinalisten machen den zweiten Endspielteilnehmer am Mittwoch aus. Wie Italien gegen Spanien, findet auch diese Partie im Londoner Wembley-Stadion statt.

England – mit dem Heimvorteil zum ersten Titel seit 55 Jahren?

Während im ersten Halbfinal zumindest auf dem Papier von zwei annähernd gleich starken Mannschaften gesprochen werden konnte, ist die Favoritenrolle im zweiten Spiel klar verteilt. Nach 55 Jahren soll endlich wieder ein grosser Titel ins Mutterland des Fussballs zurückkehren! Spätestens seit dem 4:0-Sieg im Viertelfinal gegen die Ukraine ist die Überzeugung sowohl bei Fans als auch bei den Spieler der Three Lions riesig, dass dieser Wunsch nun in die Tat umgesetzt werden kann.

Den dazu passenden Fansong «It’s coming home» konnten beim Ukraine-Spiel in Rom wegen den aktuellen Quarantänebestimmungen nur wenige England-Supporterinnen und -Supporter vor Ort aufs Feld brüllen. Ganz anders präsentiert sich die Lage nun im Halbfinal und auch in einem allfälligen Endspiel mit englischer Beteiligung, da die Engländer am Mittwoch und bei einem Sieg auch am kommenden Sonntag jeweils vor heimischem Publikum im Londoner Wembley-Stadion spielen würden.

England könnte also wie 1966 bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land den Titel in der «Kathedrale des Fussballs» holen, wie Brasiliens Legende Péle das Wembley einst bezeichnete. Dabei kam die nominell herausragend besetzte Mannschaft von Trainer Gareth Southgate erst in der K.o.-Phase so richtig in Fahrt.

Kane bringt England gegen die Ukraine in Führung. Video: SRF

Nachdem sich die Engländer mit bloss zwei (von Raheem Sterling geschossenen) Toren in den Achtelfinal durchgerungen hatten, bewies das vorwiegend aus Premier-League-Cracks bestehende Starensemble gegen Erzrivale Deutschland (2:0) und danach gegen die Ukraine ihr gewaltiges Offensivpotenzial. Besonders bei Captain und Torjäger Harry Kane scheint der Knoten endlich geplatzt zu sein. Der Tottenham-Stürmer stand nach drei torlosen Vorrundenpartien bereits stark unter Druck, bewies nun mit zwei Toren in den beiden letzten Spielen seine Klasse aber dann, wenn sie am meisten gefragt war. Ausserdem haben Englands Keeper Jordan Pickford und seine Defensive in bisher fünf Partien noch keinen einzigen Treffer kassiert – als einziges Team der EM.

«Wir haben das Gefühl, dass wir uns mit jedem Spiel bei dieser EM verbessert haben», sagte Harry Maguire, der Captain von Manchester United am Montag im englischen EM-Basiscamp in Burton upon Trent. «Ich glaube, dass wir noch besser werden können. Und das werden wir auch.» Und zu Gegner Dänemark sagt Maguire: «Ihre bisherige EM-Reise ist inspirierend. Sie haben eine starke Mannschaft mit starken Führungsspielern.»

Dänemark – auf den Spuren der EM-Helden von 1992

Englands Gegner im Halbfinal hatte vor dem Turnier wohl kaum jemand auf der Rechnung. Dänemark verfügt zwar über einen gut bestückten Kader mit einzelnen Schlüsselspielern wie Leicester-Goalie Kaspar Schmeichel, Dortmund-Abräumer Thomas Delaney oder Abwehrchef Simon Kjaer (AC Mailand), aber die ganz grosse Stärke der Skandinavier liegt in der mannschaftlichen Geschlossenheit, die sich durch den tragischen Herzanfall um Christian Eriksen noch einmal verstärkt hat.

Eriksen muss noch auf dem Platz reanimiert werden. Video: SRF

Schweisst das Drama um den Spielmacher von Inter Mailand die dänische Truppe so fest zusammen, dass am Ende sogar der Titel für sie herausspringt? Es wäre eine wundervolle Geschichte, die auch viele neutrale Fussballfans erfreuen würde und die vom Sensationsniveau ähnlich wie der Titelgewinn Dänemarks 1992 einzustufen wäre, als «Danish Dynamite» völlig überraschend Europameister wurde.

Ein Blick auf die letzten Direktbegegnungen zwischen Dänemark und England zeigt, dass bei dieser Partie nicht zwingend viele Tore zu erwarten sind. Erst letztes Jahr standen sich die beiden Teams in der Nations League gegenüber. Nach einem 0:0 in Kopenhagen im Hinspiel gelang den Dänen im zweiten Spiel ein 1:0-Auswärtssieg im Wembley-Stadion. Wenn das nicht ein gutes Omen für eine weitere dänische Überraschung ist.

Gut gelaunt zeigte sich vor dem wichtigsten Spiel im dänischen Fussball seit dem EM-Final 1992 Kaspar Schmeichel. Der Dänemark-Goalie wurde bei der Pressekonferenz vor der Partie von einem englischen Reporter in Anlehnung an den erwähnten Fan-Song gefragt, was es denn für ihn bedeuten würde, «it’s coming home» zu stoppen.

Schmeichel reagiert darauf trocken und meinte: «Has it ever been home?» und spielte damit darauf an, dass England (im Gegensatz zu Dänemark) noch gar nie Europameister wurde. Einzig 1966 gelang es den «Three Lions» einen grossen Titel ins Mutterland des Fussballs zu holen, damals triumphierten die Engländer aber bei einer Weltmeisterschaft.

