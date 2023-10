«Wer wird Millionär?»: Günther Jauch stellt die Millionenfrage

Am 24. März 2020 gewann letztmals ein Kandidat bei Günther Jauch eine Million Euro. Nach über eineinhalb Jahren konnte der Moderator am 23. Oktober 2023 wieder mal die Millionenfrage stellen.

Es ging ziemlich schnell beim 32-jährigen Kandidaten aus Würzburg: David Thelen beantwortete am 23. Oktober 2023 die ersten 13 Fragen bei «Wer wird Millionär» in Windeseile. Erst bei der 500’000-Euro-Frage kam der Zahnarzt ins Stocken und musste zunächst den Publikums- und dann den Telefonjoker einsetzen. Letzterer tippte auf die Antwort, die lediglich vier Prozent der Zusehenden im Studio eingeloggt hatten. Trotzdem vertraute Thelen auf seinen Telefonjoker – und lag richtig.



So durfte Günther Jauch nach über eineinhalb Jahren mal wieder die Millionenfrage stellen. Und sein Kandidat, der sich zuvor so rasant bis zur 500’000-Euro-Frage geantwortet hatte, sorgte für die nächste Überraschung: Der 32-jährige Zocker war sich unsicher und machte einen Rückzieher. Hätte Thelen nämlich falsch getippt, wäre er von einer halben Million auf schlappe 500 Euro zurückgefallen.