«Wer wird Millionär?»: Jauch lacht über Stringtanga-Geschichte

Die «Wer wird Millionär?»-Kandidatin Dr. Christine Schneikart, eine Tierärztin, hat eine skurrile Geschichte mit Moderator Günther Jauch geteilt. In ihrem Beruf, so Schneikart, sei es bereits des Öfteren zu schrägen Szenen gekommen. Doch an jene, die in der Sendung vom 6. November ausgestrahlt wird, erinnert sie sich besonders gern, wie das Newsportal des Senders RTL schreibt.