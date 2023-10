«Wer wird Millionär?» : Paartherapeut bei Günther Jauch über Affären

Es ist keine Millionenfrage , trotzdem stieg die Spannung im Publikum, als TV-Moderator Günther Jauch (67) von seinem Gast (58) wissen wollte: «Wie fliegt eine Affäre am ehesten auf?» Auf dem Ratestuhl gegenüber von Jauch nahm am Montagabend ein Paartherapeut Platz und antwortete: «Inzwischen durch das Handy.»

Ja, was gibt es denn zu verstecken? Es kommt darauf an, wie panisch die andere Person wirkt, wenn er oder sie das Handy umdreht. Nein, für mich ist es ein Zeichen, dass er oder sie sich beim Treffen nicht durch Benachrichtigungen ablenken lassen will.

Massnahmen gegen Spionage

So schnell sich solche Tipps verbreiten, so schnell tauchen auch Gegenmittel auf. In den Kommentaren von Leah Louvaine schreibt jemand, dass der Trick nur funktioniere, wenn die Bilder der Affäre nicht in einem geschützten Ordner abgelegt seien. Wie der Paartherapeut bei Jauch erzählte, seien Seitensprünge die häufigsten Gründe für Ehestreitereien. Und wer einmal betrogen wird, ist auch in der nächsten Beziehung misstrauischer, wie Forschende der Georg-August-Universität in Göttingen herausgefunden haben.