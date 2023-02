«Wer wird Millionär» : Weisst du, wie Bibi Blocksberg heisst? Julia scheitert an 500’000-Euro-Frage

In der RTL-Sendung «Wer wird Millionär» wollte Günther Jauch von einer Kandidatin wissen, wie der Vorname der kleinen Hexe Bibi Blocksberg lautet.

Bibi Blocksberg ist der Name einer Kinderhörspielserie. Hauptfigur ist die namensgebende kleine Hexe Bibi Blocksberg. Sie wird jedoch nur in einer Folge mit ihrem vollen Namen genannt. Doch wie lautet dieser? Genau das wollte «Wer wird Millionär»-Moderator Günther Jauch von seiner Kandidatin Julia wissen. Hätte sie ihm die richtige Antwort genannt, wäre sie um 500’000 Euro reicher geworden.

Doch die Polizeihauptmeisterin traute sich nicht an die Frage. Sie schloss Brigitte sofort aus, da ihrer Meinung nach keine Hexe so heissen würde. Bianca schien ihr auch nicht geheur. Und Barbara? «So heisst die Mutter», war sich Julia sicher. Ebenso zur Auswahl stand Beatrix. Viel Spekulation, aber keinen richtigen Plan. Deshalb liess es die Kandidatin bleiben und begnügte sich mit 125’000 Euro. Auch ein nettes Sümmchen. Weisst du die korrekte Antwort? Die Auflösung findest du am Ende des Artikels.