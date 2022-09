Super League: Ancillo Canepa spricht über Trainersuche beim FC Zürich

FCZ-Präsident Ancillo Canepa hat eine klare Vorstellung davon, welche Spielidee der neue Coach zu favorisieren hat. Gegenüber 20 Minuten sagt er: «Wie immer: offensiv und spektakulär …» Das sind eindeutige Worte – und es sind Sätze, die zeigen, dass die Zürich-Verantwortlichen einen anderen Fussball in der Zukunft sehen wollen als noch unter dem äusserst glücklosen Franco Foda .

Der Deutsche trainierte den FCZ nur während 18 Partien und wurde nach einer Pleiten-Serie von sechs Spielen hintereinander gefeuert. Zürich schoss in acht Super-League-Spielen gerade einmal sechs Tore, die Auftritte waren oftmals geprägt von ideenlosen Offensivaktionen und viel Unkonzentriertheit in der Abwehr. Doch das soll nun der Vergangenheit angehören – zumindest wenn es nach Canepa geht.

Ancillo Canepa weiss, was der neue Trainer mitbringen muss. Das verrät er gegenüber 20 Minuten.

«Wir hatten letztes Jahr Kontakt mit ihm»

Ein Mann, der für einen bedingungslosen Offensivfussball steht, ist Alexander Zorniger. Laut dem «Blick» haben gar schon Gespräche zwischen ihm und der Clubführung stattgefunden. Am 54-Jährigen hatte Zürich bereits im Sommer Interesse, doch der Deutsche wollte seinen Vertrag beim Zypern-Club Apollon Limassol erfüllen. Bei diesem wurde der Ex-Coach von Leipzig, Stuttgart und Bröndby jedoch mittlerweile entlassen, wäre also frei. Auf Anfrage von 20 Minuten meint der FCZ-Präsident, angesprochen auf Zorniger: «Wir hatten letztes Jahr Kontakt mit ihm. Mehr kann ich auch dazu nicht sagen.»

Klar ist aber auch, Zorniger ist nicht der einzige Coach, der für den FC Zürich infrage kommt. So sind auch weitere ehemalige Bundesliga-Trainer auf dem Markt, die einem Profil von Meister-Trainer André Breitenreiter ähneln. So suchen derzeit zum Beispiel Achim Beierlorzer, Bruno Labbadia, Manuel Baum, Markus Weinzierl oder Markus Gisdol einen neuen Job. Nachteil bei diesen: Sie alle dürften eher teuer sein, was ungut ist, schliesslich kostet auch die Entlassung von Foda (Vertrag bis 2024) Geld. Aber: Sie alle bringen eine Menge Erfahrung mit.