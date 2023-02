Fifa the Best: Wer wird als Weltfussballer ausgezeichnet?

Beleidigt? Oder zu beschäftigt? Laut spanischen Zeitungen werden sämtliche Stars von Real Madrid inklusive Trainer Carlo Ancelotti an diesem Montagabend (21.00 Uhr) nicht an der Weltfussballer-Gala der Fifa in Paris teilnehmen. Dies, obwohl die amtierenden Champions-League-Sieger mit Stürmer Karim Benzema und Trainer Carlo Ancelotti zwei Kandidaten unter den Top 3 haben.