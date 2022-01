The Best Fifa Football Awards – Mendy ist Welttorhüter, Lamela holt Puskas-Award – wer wird Weltfussballer 2021?

Der Fifa Fairplay Award geht an Dänemarks Nationalteam und dessen Medizin- und Betreuerstab. Sie werden für ihre Reaktion bei Christian Eriksens Herzstillstand beim EM-Spiel gegen Finnland ausgezeichnet. Der zugeschaltete dänische Nationalcoach KAsper Hjulmand nimmt im Namen des dänischen Verbands Stellung: «Es ist wichtig, die richtigen Personen in seinem Staff zu haben. Die Doktoren, Physios, aber auch die Spieler haben an diesem Abend einen tollen Job gemacht.»