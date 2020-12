Mit einem Facebook-Post will die Schülerin dem Verursacher aufzeigen, dass es bessere Wege gibt, als das Brot einfach im Bach zu entsorgen. Beispielsweise könnten die Brote in öffentlichen Kühlschrank im Dorfzentrum gelegt werden, sagt sie.

Rahel Iten entdeckte bei mehreren Spaziergängen am Hüribach in Unterägeri mehrmals grössere Mengen an Kleinbroten und anderem Gebäck, die achtlos im Bach entsorgt wurden. Sie teilte ihre Entdeckung in einer lokalen Facebook-Gruppe und appelliert an die Verursacher, die Lebensmittel doch lieber in den öffentlichen Kühlschrank im Dorfzentrum zu platzieren: «In der Brotkiste vom öffentlichen Kühlschrank hat es noch viel Platz. Dort wäre das Brot viel besser aufgehoben als im Hüribach.» Iten hat den öffentlichen Kühlschrank gemeinsam mit der Organisation Madame Frigo initiiert. Damit soll ein Zeichen gegen Food-Waste gesetzt werden und die Lebensmittel vor der Mülltonne gerettet werden.