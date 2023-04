Elliðaey, Island: Wer wohnt im «einsamsten Haus der Welt»?

Es wurde 1954 gebaut. Doch in dem Haus wohnt niemand.

Um die Insel Elliðaey vor der Küste Islands ranken sich viele Legenden. Ein einzelnes Häuschen mitten auf dem 0,45 Quadratkilometer grossen Felsbrocken sorgt in der Webgemeinde besonders für Neugierde. Wer wohnt in dem «einsamsten Haus der Welt»? Wann wurde es gebaut? Und zu welchem Zweck?

Elliðaey ist eine kleine Vulkaninsel in der Inselgruppe Vestmannaeyjar (Westmännerinseln) im Süden Islands, dem Geburtsort der isländischen Wikinger. Die Insel kann nur per Boot, Fallschirm oder Helikopter erreicht werden. Eine der Mythen erzählt, dass sich in der Vergangenheit eine Frau auf Elliðaey vor Eroberern versteckt habe, um ihren Sohn aufzuziehen. Vor 300 Jahren wurden Fischerdörfer besiedelt, doch seit 1930 wohnen keine Menschen auf der Insel – die einzigen Bewohner sind Papageientaucher.