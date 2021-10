Basel-Stadt – Wer wollte diesen Audi anzünden?

Basel, 17. Oktober 2021: Am frühen Sonntagmorgen brannte in der St. Louis-Strasse in Basel ein parkierter Audi.

In Basel brannte am frühen Sonntagmorgen ein Auto, die Staatsanwaltschaft geht von Brandstiftung aus, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Ein Anwohner bemerkte das Feuer beim parkierten Audi in der St. Louis-Strasse um 4.15 Uhr und alarmierte sofort die Rettungsdienste. Die Feuerwehr konnte den Brand in kurzer Zeit löschen.