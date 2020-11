Am Dienstag hat ein 46-jähriger Schweizer bei der Kantonspolizei St. Gallen eine Selbstanzeige erstattet. Der Mann gab zu Protokoll, dass er im Zeitraum zwischen Anfang September 2020 bis zu seiner Selbstanzeige am 16. November 2020 in neun Fällen junge Frauen sexuell belästigt habe. Dabei sei er jeweils mit dem Velo an den Frauen vorbeigefahren und habe sie dabei unsittlich berührt. Die Fälle haben sich gemäss seinen Angaben im Raum St. Gallen, Flawil und Wil zugetragen. In fünf Fällen liegen der Kantonspolizei St. Gallen entsprechende Anzeigen vor.