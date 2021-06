Das Vertrauen von Englands Fussball-Nationalcoach Gareth Southgate bekam BVB-Profi Jadon Sancho bislang nur selten, dafür setzt sich nun Erling Haaland öffentlich für ihn ein. Der Starstürmer von Borussia Dortmund und Sanchos BVB-Teamkollege twitterte in der Halbzeit des EM-Achtelfinals zwischen England und Deutschland beim Stand von 0:0 am Dienstagabend: «Zeit, Sancho zu bringen.» Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte der Offensivspieler insgesamt erst etwas mehr als sechs Minuten bei der Europameisterschaft für die Three Lions gespielt.