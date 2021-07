Halbfinal Italien – Spanien - Wer zieht in den Final ein? Die Oldie-Abwehr oder der Nati-Bezwinger

1 / 5 So leidenschaftlich sieht man die Italiener gerne jubeln. Pool via REUTERS Italien darf auch dank Abwehrchef Bonucci (l.) und Topscorer Immobile (r.) vom ersten Pokal seit dem WM-Titel 2006 träumen. Federico Gambarini/dpa Leonardo Spinazzola wird im Halbfinal schmerzlich fehlen. AFP

Darum gehts Am Dienstag und Mittwoch (jeweils um 21 Uhr) stehen in London die EM-Halbfinals an.

Bei Spanien gegen Italien kommt es dabei zur Neuauflage des EM-Finals 2012.

Die Azzurri müssen im Halbfinal auf Leonardo Spinazzola verzichten.

Spanien scheint die Aussenseiterrolle einzunehmen.

Es ist nicht so, dass diese Fussball-Europameisterschaft von Beginn an unter einem guten Stern stand. Die Kritik am Festhalten der Uefa an der Idee, die Endrunde über den gesamten Kontinent verteilt inklusive teilweise gefüllten Stadien durchzuführen, prägte die Berichterstattung vor der EM über lange Zeit und verschwand auch während des Turniers nicht gänzlich. Hinzu kam die Debatte um das Verbot der Uefa, die Allianz Arena in München in Regenbogen-Farben zu erleuchten.

Aus sportlicher Sicht muss man sagen, dass die Fussball-Fans bislang voll auf ihre Kosten kommen. Viele Tore, meist attraktive und spannende Spiele, zudem einige überraschende oder gar sensationelle Efforts von Underdogs, wie derjenige der Schweiz gegen Frankreich im Achtelfinal.

Etwas mehr als drei Wochen nach dem Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei verbleiben noch vier Mannschaften im Rennen um den EM-Titel. Am Dienstag um 21 Uhr (live bei uns im Ticker) steht der erste Halbfinal Italien gegen Spanien an. Wir stellen die Teams vor.

Italien – Oldie-Abwehr und Teamgeist lassen die Azzurri träumen

Dieses Duell kann man getrost als Klassiker des internationalen Fussballs bezeichnen. Sowohl Italien als auch Spanien sind traditionell grosse Fussball-Nationen, in denen kaum eine Nebensache die Menschen so bewegt wie das Spiel mit dem runden Leder.

In der jüngeren Fussball-Historie kam es immer wieder zu Direktduellen der beiden Länder. An der letzten EM bedeutete für die Spanier 2016 Italien Endstation, als die «Furja Roja» im Achtelfinal 0:2 verlor. Revanchieren konnten sich die Iberer jedoch bereits kurze Zeit später, indem sie die «Squadra Azzurra» in der Quali zur WM 2018 auswärts 3:0 schlugen und zuhause 1:1 spielten. Die Italiener mussten in der Folge ins Play-Off gegen Schweden, wo sie das Unfassbare taten und erstmals seit 1958 eine WM-Endrunde verpassten.

Gleich zu zwei Duellen Italien gegen Spanien kam es an der EM 2012. Konnte unser Nachbarland den Tiki-Taka-Fanatikern um Xavi und Iniesta in der Vorrunde noch ein 1:1 abtrotzen, so gingen sie im Endspiel in Kiew gleich 0:4 unter. Die Spanier befanden sich damals auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Ära und holten sich dank des Sieges gegen Italien im Final den dritten Titel bei einem grossen Turnier in Folge (EM 2008, WM 2010, EM 2012).

Vergleicht man die beiden aktuellen Kader mit denjenigen von 2012, fällt auf, dass heuer die ganz grossen Superstars sowohl bei Italien als auch bei Spanien fehlen. Die Mannschaft von Roberto Mancini besticht durch eine homogene Mannschaft, die sich neben quirligen Offensivakteuren wie Lorenzo Insigne oder Nicolo Barella oder Knipser Ciro Immobile vor allem auf eine sattelfeste Defensive verlassen kann.

ARD-Experte Bastian Schweinsteiger adelte die beiden Abwehr-Haudegen Giorgio Chiellini (36) und Leonardo Bonucci (34) nach dem Viertelfinal gegen Belgien (2:1) als die aktuell besten Verteidiger der Welt. Dazu kommt mit Gianluigi Donnarumma (22) ein junger Goalie, der zu den stärksten seines Fachs gehört und wie sein Vorgänger und Vornamensvetter Gianluigi Buffon eine Ära in Italiens Nationalmannschaft prägen könnte.

Insigne erzielt das 2:0 gegen Belgien. Video: SRF

«Die Defensive ist immer wichtig, es braucht eine gute Balance», sagt der italienische Nationaltrainer Roberto Mancini auf seine Verteidigung angesprochen. «Es ist wohl mein letztes Turnier mit der Nationalmannschaft», sagte Chiellini vor der EM über seine Zeit im Nationaltrikot. Krönen will der Profi von Juventus Turin diese Ära natürlich am liebsten mit dem Titel. «Ein Traum, der noch gelebt werden muss», schrieb Chiellini auf Instagram.

Fehlen wird den Italienern im Rest des Turniers und wohl auch beim Nations-League-Finalturnier im Oktober (wo es erneut zum Duell mit Spanien kommt) Leonardo Spinazzola. Der an dieser EM bislang überragende Aussenverteidiger riss sich gegen Belgien die linke Achillessehne und fällt für mehrere Monate aus.

Spanien – wie stark sind die Iberer wirklich?

Hört man sich bei Experten und Expertinnen um, tippen die meisten nicht auf einen Finaleinzug der Spanier. Dabei ist es nicht so, dass sich die Mannschaft von Luis Enrique komplett in den Halbfinal gemogelt hätte, doch restlos Aufschluss über die wahre Stärke dieser «Furja Roja» gaben die bisherigen Auftritte nicht.

In der Vorrunde legte Spanien einen Steigerungslauf hin und holte sich nach zwei Unentschieden gegen Schweden (0:0) und Polen (1:1) mit einem überzeugenden 5:0 gegen die Slowakei das Ticket für die K.o.-Phase. Im Achtelfinal gegen Kroatien (5:3 n.V.) wechselten sich bei den Iberern Licht und Schatten ab. Während sie nach 120 Minuten insgesamt fünf Tore gegen die Kroaten erzielen konnten, offenbarte gerade die spanische Abwehr mehrfach, nicht das Prunkstück der Mannschaft zu sein.

Freuler fliegt gegen Spanien mit Rot vom Platz. Video: SRF

Der Viertelfinal gegen die Schweiz zeigte, dass es die Spanier immer noch verstehen, ihren berühmt-berüchtigten Ballbesitz-Fussball aufzuziehen. Allerdings ist es auch bezeichnend für die phasenweise fehlende Kreativität Spaniens im letzten Angriffsdrittel, dass es ihnen während der gesamten Spieldauer dabei lediglich gelang, ein Eigentor von Denis Zakaria zu provozieren. Trotz rund 45 Minuten Überzahl nach der Roten Karte gegen Remo Freuler gelang Spanien kein eigener Treffer mehr.

Mikel Oyarzabal sagt zum Duell gegen Italien: «Wer auch immer der Gegner ist, wir müssen der Idee unseres Fussballs vertrauen.» Oyarzabal, der am Freitag in St. Petersburg im Viertelfinal gegen die Nati den entscheidenden Penalty zum Weiterkommen verwandelt hatte, prophezeite aber auch ein schweres Spiel für die Spanier, die sich im bisherigen Turnierverlauf gesteigert haben.

