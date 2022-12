Mehrere Würfe : Aus Auto – wer zielt im Aargau mit Kürbissen auf Passanten?

In einem Fall soll der Kürbis sogar drei Kilogramm gewogen haben.

Letzte Woche wurde der erste Fall eines Kürbis-Angriffs im Aargau bekannt. In Wettingen soll eine 27-Jährige mit ihrem Velo auf dem Heimweg gewesen sein, als ein Auto – ein silberner VW – stark beschleunigte und sie danach ein Kürbis am Rücken traf.

Sie war auf der Bahnhofstrasse in Wettingen AG unterwegs, als es passierte. Was sich skurril anhört, ist sehr gefährlich. Ganze drei Kilogramm soll der Kürbis gewogen haben, so «ArgoviaToday». Die Autoinsassen hätten ihn gezielt auf die Velofahrerin geworfen. «Ich habe nur gespürt, wie etwas Hartes gegen meinen Ellbogen und den unteren Rückenbereich knallte», sagte sie der Zeitung.