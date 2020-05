Mobility Pricing

Wer zu Stosszeiten Auto und ÖV fährt, soll mehr bezahlen als in Randstunden

In Luzern ist die Stadtregierung offen für Mobility Pricing. Ein Versuch soll jetzt zeigen, ob damit der Verkehr besser verteilt werden kann.

Mobility Pricing wird anders als beim Road Pricing nicht nur der Autoverkehr, sondern auch der ÖV in Stosszeiten teurer.

In Luzern hat die Stadtregierung grünes Licht für einen Versuch erteilt.

Wer in Stosszeiten mit dem Auto durch Städte wie Luzern fahren will, könnte künftig dafür einen Extrapreis zahlen.

Die Luzerner Stadtregierung setzt sich für Pilotversuche zum sogenannten Mobility Pricing ein. Sie nimmt ein entsprechendes Postulat entgegen, will für das Vorhaben aber auch den Kanton an Bord holen.

Mobility Pricing, das Erheben von zeitabhängigen Gebühren im Strassen- und öffentlichen Verkehr, könne einen wesentlichen Beitrag zum Glätten der Verkehrsspitzen in stark belasteten Agglomerationen leisten, hält der Stadtrat in seiner Stellungnahme zum Postulat fest, die er am Montag veröffentlichte.