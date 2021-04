In Flums SG wird ein Hund angeschossen

1 / 8 Die Hündin eines News-Scouts wurde angeschossen. 20Min-Community Beim Spaziergang sei ihre Hündin für eine kurze Zeit verschwunden und kehrte hechelnd und mit angelegten Ohren zurück. 20Min-Community Nach einer notfallmässigen Erstversorgung vereinbarte sie einen Termin an der Kleintierklinik in Zürich. Dort wird ihr mitgeteilt, dass ihre Hündin angeschossen wurde. 20Min-Community

Darum gehts Die Hündin eines News-Scouts wurde in Flumserberg SG angeschossen.

Derzeit wartet sie noch auf eine Operation.

Die Polizei und das Veterinäramt sind informiert.

Sie hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Welches Motiv dahintersteckt, ist für die Besitzerin unklar.

Ein News-Scout lebt in Flumserberg SG neben einem beliebten Wanderweg, den sie ebenfalls gerne für Spaziergänge zusammen mit ihrer Hündin nutzt. Am vergangenen Donnerstag drehte sie mit ihrer Hündin eine Runde und liess sie von der Leine. «Sie kennt den Weg und läuft manchmal voraus oder auch hinterher», so die Besitzerin. Doch plötzlich sei das Tier verschwunden. «Irgendetwas muss sie gerochen haben, jedenfalls war sie plötzlich nicht mehr in Sichtweite, während ich auf mein Grundstück abgezweigt bin und mir nicht viel dabei gedacht habe.»

Wenige Minuten später sei die Hündin zurückgekehrt und schien verletzt zu sein. «Sie hechelte stark und stand mit drei Beinen neben mir.» Die Besitzerin dachte erst, dass die Hündin irgendwo hängen geblieben sei, denn das Tier habe stark am Bein geblutet. «Ich habe die Wunde umgehend verarztet und einen Notfalltermin mit der Kleintierklinik in Zürich vereinbart. Ich vermutete, dass das Beinchen gebrochen war», so die Hündelerin.

Operation steht noch an

In der Kleintierklinik folgte dann der grosse Schock: «Im Anschluss an die Röntgenbilder wurde mir mitgeteilt, dass auf meine Hündin geschossen wurde», so der News-Scout. Für sie sei es völlig unverständlich. «Wer zum Teufel schiesst denn am Flumserberg auf Tiere?», fragt sie sich. Welche Motive der oder die Unbekannte verfolgt, ist unklar. Für die Hundebesitzerin steht aber fest: «Es muss ein schiesswütiges Individuum aus unmittelbarer Nähe gewesen sein.» Auch das Veterinäramt des Kantons St. Gallen wurde informiert. «Wir haben am Dienstag einen Anruf der Tierhalterin erhalten», sagt Kantonstierarzt Albert Fritsche. Man habe ihr nahegelegt, eine Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Dies hat sie inzwischen gemacht und eine Anzeige gegen Unbekannt bei der Kantonspolizei St. Gallen erstattet. Sprecher Hanspeter Krüsi bestätigt den Eingang der Anzeige.

Wie es für ihre Hündin weitergeht, ist noch unklar, denn das Finanzielle für die Operation konnte noch nicht geklärt werden. Zudem befindet sich das Geschoss noch im Bein des Tieres. «Ich war völlig erstaunt, als man mir sagte, dass sich die Kugel noch im Bein befindet.» Die Medikamente würde nun nicht mehr viel nützen. «Sie konnte in der Nacht kaum schlafen und hat grosse Schmerzen», erzählt die Frau. Sie versuche nun, schnellstmöglich eine Operation für ihre Hündin zu organisieren. «Ihr Bein muss wohl amputiert werden.»

Keine kantonale Leinenpflicht

Dass ein Jäger oder ein Wildhüter den Hund angeschossen haben könnte, schliesst die Besitzerin aus. «Es ist eine Landwirtschaftszone und es gibt gar keinen Wald, wo sich das Wild zurückziehen kann», sagt sie. Deshalb sei es sehr unwahrscheinlich. Auch Dominik Thiel, Leiter des Amts für Natur, Jagd und Fischerei St. Gallen, geht nicht davon aus, dass es ein Jäger war. «Es gibt auf kantonaler Ebene keine Leinenpflicht. Einzelne Gemeinden können diese aber anordnen», sagt Thiel.

Doch man würde sich strafbar machen, wenn man seinen Hund wildern lässt. «Rechtlich gesehen könnte ein Jäger oder ein Wildhüter einen Hund beseitigen, doch das hat keine Praxis», so Thiel. Er könne sich nicht mehr erinnern, wann dies im Kanton St. Gallen das letzte Mal passiert sei.