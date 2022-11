Neuer Schweizer Pass: Werbefilm erntet Kritik und Spott

Der knapp eineinhalb Minuten dauernde Film ist ästhetisch, doch im Publikum kommt er nicht gut an: «Mir wärs recht, man würde meine Steuergelder nicht für Imagefilmli einsetzen, die genau nichts bringen», schreibt eine Twitter-Userin. Ein anderer äussert sich so: «Momente, in denen ich mich frage, ob es vielleicht nicht doch zu viele Social-Media-Stellen in der Bundesverwaltung hat.» Und jemand schreibt: «Ganz schön grosser Aufwand für ein amtliches Dokument, das kein Marketing braucht. Bund hat definitiv zu viel Geld.»