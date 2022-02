30 Sekunden für 6,5 Mio. Dollar – Werbespots beim Super Bowl sind jetzt 1 Million Dollar teurer

Am 13. Februar findet in der kalifornischen Stadt Inglewood im Los Angeles County der 56. Super Bowl statt.

Im Vorjahr trat in der legendären Super-Bowl-Halbzeitshow der Rapper The Weeknd auf. Diesmal werden es gleich fünf aus dem Rap-Olymp sein. Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar und Mary J. Blige werden gemeinsam auf der Bühne performen.

Für die Übertragungsrechte zahlt NBC zwei Milliarden Dollar. Das viele Geld lohnt sich für die Firmen trotz Netflix & Co. noch immer, sagt Werber Bodin. «Kaum ein anderer Event erreicht so viele Menschen in den USA wie der Super Bowl. Und nicht nur über Football wird gesprochen, sondern auch über die einfallsreichsten Werbespots. Die besten Spots sind wie ein Touchdown», so Bodin.